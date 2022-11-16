Ünlü tersanede düğümler yavaş yavaş çözülmeye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde 50 dönüm arazi üzerine kurulu ve Avrupa'nın en büyük tersaneleri arasına giren DSV yatçılık firması davalarında düğümler çözülmeye başladı. Ünlü tersanenin ortakları arasındaki durulmayan kavgalarda geçtiğimiz yıl ortaklardan birisi tersaneden uzaklaştırılmıştı. Uzaklaştırılan ortağın görevi kötüye kullandığını belirleyen bilirkişi raporu çıktı.

Marmaris Yapı ve Eurocorp invest firmaları arasındaki devam eden davalarda bugün biri daha sonlandı. Marmaris Yapı firması tarafından açılan davada, davalı Ulviye Alizade Kuçeruk'un müşterek müdürlük yetkilerini kullanırken dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıp davranmadığı bakımından davalının kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket etmediği bilirkişi raporunda yer alan konulardan biri oldu.

Ayrıca bilirkişi raporuna göre Eurocorp invest firması yetkilisi Ülviye Alizade Kuçeruk'un ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmediği şirket içinde şirket kurarak ortaklarından gelir kaçırdığı belirlendiği iddia edildi.

DSV Yatçılık firmasının ortaklarından Marmaris Yapı Firmasının Avukatı Suna Öztaşdönderen Muğla adliyesi Ticaret Mahkemesi'nde görülen karar davasının ardından yaptığı açıklamada "Davamız müdürlükten aczine ilişkin bir dava idi. Öncelikle gelen bilirkişi raporu alelacele savcılıkta, kapatılan dosyamız da bizim ne kadar haklı olduğumuzu da bir nevi göstermiş oldu. Ortada özellikle vergisel anlamda ve hukuka aykırı cezai müeyyideler gerektiren birçok unsur tespit edildi. Öncelikle DSV şirketinde mevcut bir olağan genel kurul toplantısı oldu. Orada da bir denetçi atandı. Atanan denetçi de yine aynı yönde beyanlarda bulundu. Bu bizim davamızın haklılığını gösteriyor. Tabi çok yıpratıcı bir süreç oldu hem müvekkillerin açısından hem de vekil olarak kendimiz de bu süreçte çok yıprandık. Dilerdim ki daha kısa sürede bu yargı biraz daha hızlanarak haklılığımızı ispat etsin artık son kararı yargı verecek ‘' diyerek bilirkişi raporunun bundan sonraki davalarda dosyalara ekleneceğini de belirtti.

Avukat Suna Öztaşdönderen 'açılan davalarda haklı olduklarını bir kez daha gösterdiklerini, ülkemizde güvenli ve yasalara uygun bir şekilde ticaret yapanların haklarının korunmasının öneminin tekrar gün yüzüne çıkmış olduğu sözlerini de ekledi.