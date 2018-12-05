İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk zehirlendi

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi.

Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris'te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue (su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Yavrucuk'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen “Leenane'nin Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk oyunda kullanılmak için sahnede bulunan AdBlue'yi (su bazlı üre çözeltisi) su sanarak içti. Oyun sonrası fenalaşan ünlü oyuncu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ünlü oyuncunun bugün Bodrum'da sahnelenecek olan oyununa katılacağı açıklandı. Yavrucuk, Fatmagül'ün Suçu Ne, Yabancı Damat, Acil Aşk Aranıyor isimli reyting rekorları kıran dizilerde de rol almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.