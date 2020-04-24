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Ünlü turizm beldesinde domuzlar caddelerde geziyor

Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesinin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesinin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.


Kovid-19 salgını nedeniyle Muğla'nın kara, deniz ve hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi sahil beldelerinin sokakları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı.


Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris'in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda turistlerin yerine domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı. Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

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