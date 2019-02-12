Ünlülerin mimarı Cenap Tezer son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da yaşayan mimar ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü kurucusu Cenap Tezer son yolculuğuna uğurlandı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nin yöneticiliğini yapan ve 'Ünlülerin mimarı' olarak bilinen Cenap Tezer kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tezer, için bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cenap Tezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon,siyasi parti başkanları, sanat, iş ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cenap Tezer'in cenazesi vasiyeti üzerine Yakaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tezer ailesi Dibeklihan'da taziye dileklerini kabul etti.