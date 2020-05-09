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Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü

Bodrum’un en ünlü sahil kulüplerinden biri küle döndü.

Bodrum'un en ünlü sahil kulüplerinden biri küle döndü. Ünlülerin uğrak mekanı olan işletmede başlayıp çevreye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi üzerindeki ünlülerin uğrak mekanı olan ZAYO Beach adlı işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İşletme içerisinde istiflenmiş yüzer plastik iskele ve şezlongların tutuştuğu yangında, alevler metrelerce yüksekliğe çıktı. Bir süre sonra alevler daha fazla büyüyerek çevredeki ağaçlara kadar ulaştı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan Yalıkavak, Gölköy ve Ortakent ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrasında işyerinde büyük çapta maddi hasar olduğu görüldü.

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