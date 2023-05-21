Uraz ve Karya gözyaşları arasında toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme sonucu yaşamını yitiren 6 aylık Uraz Sandık ve ablası 6 yaşındaki Karya Sandık son yolculuğuna uğurlandı.

Ortakent'te yaşamını sürdüren İnci Sandık ile 3 çocuğu, çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri anlaşılan aile, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailenin en küçüğü 6 aylık Uraz bebek, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Karya Sandık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlu Taha, Bodrum'daki tedavilerinin ardından iyileşirken Karya Sandık yaşama tutunamadı. 2 çocuğun ölümü, ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Uraz ve Karya Sandık için bugün Ortakent Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Alp Sandık, anne İnci Sandık ve yakınları ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri ifade edilirken olay öncesinde evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.