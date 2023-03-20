Üreticilere fide desteği verilecek

Bodrum Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi'nde sağlıklı gıda üreten çiftçilere düzenli olarak yapılan fide hibesinin bir yenisi daha gerçekleştirilecek.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, her dönem olduğu gibi bu dönede de yazlık sebze fideleri desteği yapılacak. Bodrum Belediyesi yazlık sebze fideleri desteklemeleri için Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 31 Mart 2023, fide dağıtım tarihinin ise 15 Nisan 2023 olduğu ifade edildi.

Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;

Üreticimizin ikametgahı ve üretim yaptığı arazisi Bodrum ilçe sınırları içerisinde olacak. Üretici, üretici olduğunu belgeleyecektir. (2023 vizeli ÇKS Belgesi, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Pazarcı - Üretici Kimlik Kartı, TARKO Üyesi, Sulama Birliği Üyesi vb. üretim yaptığına dair en az bir tanesi olması yeterli olacaktır)