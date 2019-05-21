Üst üste 6'ıncı kez Mavi bayrağı plajlarına getirdiler

kez dalgalandırma hakkı kazandığı mavi bayrağı göndere çekti.

Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii'ndeki Rixos Premium Bodrum Oteli 6. kez kez mavi bayrağı plajında dalgalandırmaya hak kazanan tesisler arasında yer aldı. Mavi bayrağın göndere çekilmesi için otelin sahilinde tören düzenlendi. Törene katılanlar bu anı ölümsüzleştirmek için mavi bayrakla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerli ve yabancı turistlerinde katıldığı törende, otelde bulunan misafirler mavi bayrağı göndere çekti. 33 maddelik kriteri yerine getirerek mavi bayraklı plajlardan biri olmaya hak kazanan Rixos Premium Bodrum, ilçenin en güzel koylarından birine sahip. 300 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu otel, sezon sonunda ise zeytin festivali yaparak yerli ve yabancı turistlere zeytin hasatının nasıl yapıldığını, zeytinyağının nasıl elde edildiğini uygulamalı olarak gösteriyor.

Yabancı turistiler denizin çok temiz olduğunu ifade ederek “doğanın içerisinde konumlanmış çok güzel bir otel. Mavinin ve yeşilin buluştuğu ve insanların huzur bulduğu bir yer. Otelin denizi çok temiz. Mavi bayrağı kesinlikle hak eden bir otel” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Mavi bayrak hakkı kazanmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Rixos Premium Bodrum Güvenlik Müdürü Bülent Sarıgül “bu yıl Rixos Premium Bodrum olarak 6. kez Mavi Bayrağı almaya hak kazandık. Üst üste 6 yıldır mavi bayrak alıyor otelimiz. Özellikle yerli ve yabancı turistlerimizi, denizimizin, doğamızın ve çevremizin temiz olması nedeniyle bizi tercih ediyorlar. Mavi bayrak sadece denizin temiz olması değil, aynı zamanda doğanın korunması, hayvanların korunması ve atık sularının ayrıştırılması gibi 33 tane kritere uygun olması gerekiyor. 2019 yılında da mavi bayrağı göklere çektiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi.