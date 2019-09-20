Üstün yetenekliler burada buluşacak

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle ve Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla Milas'a kazandırılan BİLSEM eğitim öğretime kapılarını açtı.

Öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin; Bodrum ve Muğla gibi çevre BİLSEM'lere gitmek yerine artık Milas'ta bu eğitimleri alabilmeleri için başlatılan çalışmalar sonucunda Milas Bilim ve Sanat Merkezi, Emek Mahallesi Cennet Caddesi'nde bulunan Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir bölümünde eğitim öğretime başladı.

Okul Müdürü Yavuz Yıldırım'ı ve seçilmiş 61 öğrenciyi okullarının ilk gününde yalnız bırakmayan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, öğrenciler ve okul yöneticileriyle pasta keserek “BİLSEM'e hoş geldin” dedi.

Öğrenciler için oluşturulan çalışma alanlarını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Bal, tarihe tanıklık edilen bir gün olduğunu belirterek, “Her insan hayata birçok yetenekle donatılarak başlar. BİLSEM'ler üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin; örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Üstün yetenekli öğrencilerimiz bundan sonra başka yerlere gitmeden, eğitim öğretim hayatlarını sürdürecekler. Bu okul öğrencilerimizin geleceği hazırlanmasında artı değer katacak ve yeteneklerine göre öğrencilerimize üstün bir birey olarak yetiştirecektir. Okulumuzun açılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza, tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, Milas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.