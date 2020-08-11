İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üvey kızına şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir şahıs, üvey kızına 7 yıldır cinsel istismar ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs, üvey kızına 7 yıldır cinsel istismar ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine 10 Ağustos'ta Marmaris Beldibi Mahallesi Kenan Evren Caddesi üzerinde aile içi şiddet ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polise Mehmet A.'nın üvey kızı, şahsın 10 yıldır annesi ile evli olduğunu, devamlı olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını ve bunun yanında 7 yıldır da cinsel istismara uğradığını ileri sürdü.


Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen arama talimatı sonrası evde arama yapılırken, evde bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.