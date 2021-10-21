İhlas Haber Ajansı

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Uygulamada 8 araç trafikten men edildi

Menteşe’nin Kötekli Mahallesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulamasında 2 saatte 270 araç sorgulandı.

Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulamasında 2 saatte 270 araç sorgulandı.


Menteşe'de üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulamada 270 araç sorgulanırken, 11 araç sürücüsü hakkında alkollü araç kullanmaktan 40 araç ise Karayolu Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden olmak üzere toplamda 47 sürücüye 34 bin lira cezai müeyyide uygulandı. Uygulamada 8 araç da trafikten men edildi.

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