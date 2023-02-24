İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu imalatı için evinde düzenek kurmuş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Datça Cumalı Mahallesinde oturan P.

T. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ettiği (özel düzenek kurarak) bilgisini aldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı.


Yapılan aramada, kubar esrar, hassas terazi, led ışık, adaptör, akım düzenleyici, ışık yansıtıcısı ve 2 adet florasan lamba ele geçirilmiştir. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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