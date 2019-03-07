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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde 3 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada Skunk maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Ş. ve U.K. isimli şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler savcılıktan tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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