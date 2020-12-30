Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Yapılan aramalarda, Bin 920 adet uyuşturucu hap, 266 gram esrar, 214 gram Skunk, 56 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin ve hassa terazi ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında10 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 şahıs ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.