İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bodrum’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Bodrum'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiler edinilmesi üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 15 parça halinde esrar maddesi, 2 parça metamfetamin, 40 adet extasy hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda F.G. ve M.T. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.