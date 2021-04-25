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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.



Muğla'nın Milas ilçesine Bursa'dan uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı şehir girişinde güvenlik önlemleri alarak durduran ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken otomobil içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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