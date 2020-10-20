İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris Narkotik Polisinin uzun süredir takibinde olan A.Ö (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 Gram Skunk (Esrar) maddesi, Hassas Terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 310 TL para ele geçirildi. A.Ö (26) dün gece yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.