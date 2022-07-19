İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Datça'da yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde uyuşturucu suçundan aranması bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu suçundan aranması bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, lojistik teknisyeni olduğu öğrenilen 38 yaşındaki E A.'nin, Van ilinde 105 kilogram esrar maddesi ile yakalandıktan sonra yapılan yargılamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum olduğu ve bir süredir arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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