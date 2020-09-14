İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.


Narkotik Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 551 gram esrar, 23,3 gram Metamfetamin, 89,6 gram Skunk,2 gram Kokain, 10,2 gram Eroin, Ectasy hap, 205 adet sentetik ecza,5 gram Bonzai, 13 kök kenevir, Hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 825 lira para ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.