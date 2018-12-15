Uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den temin ettiği uyuşturucuyu Muğla'da sattığı tespit edilen T.Ü. isimli şüpheli tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan T.Ü. isimli şüphelinin İzmir'e uyuşturucu madde almaya gittiği tespitinden sonra takibe alındı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan çalışma sonrası şüphelinin İzmir dönüşü otobüsten indiği sırada gözaltına alındı. Şüpheli T:Ü.'nün üzerinde yapılan aramada 87 adet uyuşturucu hap ile bir miktar Skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.Ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.