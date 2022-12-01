Uyuşturucu taciri tutuklandı

U. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada; 270 gram kubar esrar, hassas terazi ve çok miktarda uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.