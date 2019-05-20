Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle N.T, M.A.E, S.S, R.Ç.K, F.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 412 gram Skunk maddesi, 374 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.