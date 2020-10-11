Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince tespit edilen şüpheli bir araç Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durduruldu. Sürücü H.Y. ve araçta yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen H.Y. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.