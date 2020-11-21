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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları sürüyor.


NARKO ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik 5 ayrı operasyonunda 6 parça halinde 45 gram esrar, 18 parça halinde 8.31 gram eroin, 2 parça halinde 4.70 gram Skunk, 4 parça halinde 5.80 gram Metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet sentetik hap ile 80 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Yakalamalar doğrultusunda işlem yapılan 7 şüpheliden 2'si ilgili savcı talimatı ile gözaltına alınırken, şüphelilerden M.Y. ve F.P. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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