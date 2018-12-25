Uyuşturucudan 3. kez tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce uyuşturucudan 2 defa tutuklanan zanlı 3. kez tutuklandı.

Bodrum ilçesinde geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 2 kez tutuklanıp çıktıktan sonra da torbacılık yapmaya devam eden Z.A isimli bir şahıs 3. kez tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Z.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı ve Z.A.'yı takibe aldı. Ekipler, yaptığı takipler sonucunda Z.A.'nın yılbaşında satmak amacıyla İzmir'den Bodrum'a esrar getirdiğini öğrendi.

Z.A. isimli zanlı dün yapılan operasyonla şehirci dolmuşla seyahat ederken narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Operasyonda beyaz poşet içerisinde yaklaşık yarım kilo esrar da ele geçirildi.

Yasal işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye çıkarılan Z.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.