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Uyuşturucuyu küllerin içine saklamış

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 100 bin lira değerindeki uyuşturucuyu bahçesindeki küllerin içine saklayan şahıs yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 100 bin lira değerindeki uyuşturucuyu bahçesindeki küllerin içine saklayan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Ortaca ilçesinde satışa hazır şekilde 100 bin Türk lirası değerinde metamfetamin maddesi ele geçirdi. Elindeki yüklü miktardaki metamfetamin maddesini paraya çevirmek isteyen uyuşturucu madde tacirleri hakkında bilgi alan Dalaman Narkotik ekipleri satış için hazırlık yapan M.U ve N.Y isimli şahıslar uzun bir kovalamaca ve takip sonucunda Ortaca ilçesinde yakalandı. Adı geçen M.U ve N.F isimli şahıslar gözaltına alınırken şahıslarla birlikte hareket eden H.D isimli şahıs şafak operasyonu ile yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada H.D. isimli şahıs uyuşturucu maddeyi bahçesindeki küllerin arasına sakladığı tespit edilirken gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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