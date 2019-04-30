Uzakdoğu'yu fotoğraflayıp Marmaris'te sergilediler

Marmaris'te, Tayland ve Kamboçya'da çekilen fotoğraflardan oluşan, “Bir Uzakdoğu Masalı” isimli sergi açıldı. Sergi 11 fotoğrafçının çektiği, 60 fotoğraftan oluşuyor.

Marmaris Kültür Sanat Evi önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Marmaris Fotoğraf Akademisi Derneği üyelerinden 11 kişinin Kamboçya ve Tayland'a yaptıkları gezide çektikleri fotoğrafları “Bir Uzakdoğu Masalı” isimli sergiyle fotoğraf tutkunlarıyla buluşturdu. Sergi düzenlenen kokteyl ile açıldı. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Dernek Başkanı Levent İnan etkinlik hakkında bilgi verdi. 60 fotoğrafın sergilendiğini belirten İnan, “Sömestr tatilinde 11 arkadaş, Tayland ve Kamboçya'ya 15 günlük bir fotoğraf gezisi düzenledik. Açtığımız sergimiz, arkadaşlarımızla birlikte çektiğimiz fotoğraflardan oluşuyor. Sergide 60 fotoğraf bulunuyor. Çok keyifli güzel bir çalışma oldu. Gezi fotoğrafçılığı yapıyoruz. Onun için portre çalışmalarımız var. Oradaki yerel yaşam, tapınaklar gösteren çok geniş kapsamlı bir yelpazemiz var“ dedi.