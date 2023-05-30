Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri

Esra Karabıyık Yüksel, astım hastalığının koruyucu tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, astımı olan çocukların beslenmesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Astımı, “çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjen dediğimiz hastanın duyarlı olduğu maddeler veya egzersiz ile tetiklenen, tekrarlayan hırıltı ve öksürük atakları ile karakterize bir solunum yolu hastalığı” olarak tanımlayan Dr. Yüksel, ailede ya da çocuğun geçmişinde besin alerjisi ve egzama gibi alerjik hastalık öyküsü bulunması halinde astım hastalığı ihtimalinin arttığını söyledi.

“Astımı etkileyen durumlara karşı önlem alınmalı

Hırıltılı soluma, öksürük nöbetleri ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan çocuğun öncelikle bir çocuk hekimi tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yüksel, hekimin astım teşhisi koyup tedaviye başlaması halinde bu tedaviye mutlaka uyulmasını tavsiye etti. Astım ataklarını önlemenin en önemli yolunun “koruyucu tedaviler” olduğunun altını çizen Dr. Yüksel, “Bununla birlikte çocukların aşı takvimine titizlikle uyulması, enfeksiyonların yoğun olduğu bahar ve kış aylarında, özellikle de okul gibi kapalı alanlarda maske kullanılması, sık sık elleri yıkama, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunması; kirli havası olan ortamlardan uzak durulması, sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli uyku ile hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekir” dedi.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karabıyık Yüksel, meyve, sebze ve balıktan zengin beslenmenin astım sıklığını azaltırken obezitenin astım görülme ihtimalini arttırdığına dikkat çekti. Dr. Yüksel A, C, D ve E vitamininden zengin beslenmenin; selenyum ve magnezyum içeren gıdalar tüketmenin astıma karşı alınabilecek önlemler olduğunu söyledi.

“Sağlıklı beslenme astımın kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor”

Meyve, sebze ve balıktan zengin beslenmenin; yağ, şeker ve tuz içeren besinlere göre astım sıklığını azalttığını gösteren çalışmalar olduğuna işaret eden Dr. Yüksel “Günümüz tıp literatürü obezitenin astım riskini arttırdığını ve astımı olan bir hastanın şikayetlerini kontrol altına almayı zorlaştırdığını kanıtladı. Bu nedenle çocuklarda beslenme kontrolü ile obezitenin önlenmesini; obezite gelişimi riskini azalttığı için ve astım ve beraberinde diğer tüm alerjik hastalıkların gelişimini önlediği için ilk 6 ay sadece anne sütü alımını çok önemsiyoruz” dedi.

“Magnezyum ve selenyum mineralleri de çok önemli”

Astım belirtilerinin azaltılması için beslenmede A, C ve E vitamininden zengin beslenmek gerektiğini vurgulayan Dr. Yüksel “A vitamini sarı, turuncu ve yeşil sebze-meyvelerde; süt, balık ve yumurta sarısında bolca bulunur. C vitamini taze meyve sebzelerde, E vitamini yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi kuruyemişlerde bulunur. Ayrıca selenyum dediğimiz mineral çok önemlidir. Selenyum, deniz ürünleri ve etlerde zengin olarak bulunan bir antioksidandır, E vitaminin etkilerini arttırmak gibi bir fonksiyonu vardır. Buna ek olarak magnezyum da bitter çikolata, avokado, yeşil sebzeler, muz, süt, kuru baklagillerde zengin olarak bulunmaktadır. Magnezyum astımın temel mekanizması olan bronşial inflamasyonun önlenmesinde rol oynadığı ve temel akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği için astımı olan çocukların diyetinde yer almasını mutlaka tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Özel bir diyet yok ancak sağlıklı beslenme kuralları uygulanmalı”

Dr. Yüksel, A, C, E vitaminleri ile selenyum gibi antioksidanlardan zengin ve magnezyum gibi önemli mineral desteklerini alarak beslenmenin astım hastalığını kontrol altında tutma yolunda başlıca önlemler olduğunu söyledi. Astımı olan çocukların düzenli vitamin desteği alması ile ilgili anlamlı bir tıbbi çalışma olmadığını belirten Dr. Yüksel astımlı hastaların alerjisi olduğu bir besinin diyetinden çıkarılması dışında belirli bir diyet programı olmadığını da ifade etti.

“D vitamini bağışıklık üzerinde etkili”

Son yıllarda yapılan birçok çalışmanın D vitaminin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğunu ispatladığına dikkat çeken Dr. Yüksel astımlı hastalarda da D vitamini düzeyinin normal sınırlarda tutulmasının olumlu olduğunu dile getirdi.