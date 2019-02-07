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Vakaya giden 112 ambulansı kaza yaptı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Muğla – Fethiye karayolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özkan K. idaresindeki 48 AG 975 plakalı ambulans, İnlice Mahallesi'nde bir vakaya giderken, Hatice K. yönetimindeki 48 PT 413 otomobil ile çarpıştı. Kazada Sürücü Hatice K. ile otomobildeki Ayşe Tol ve sağlık personeli Neslihan Yılmaz, Sümeyra Uğur yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kapanan karayolu Fethiye Bölge Trafik ekiplerin çalışması ile yeniden trafiğe açıldı.

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