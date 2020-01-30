Vali Civelek, Datça'da incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Esengül Civelek, Datça'da mahalle muhtarları ve kurum amirleriyle görüşerek, ilçede incelemelerde bulundu.

Her ay düzenli olarak mahalle muhtarlarının talep ve ihtiyaçlarını görüşmek ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere toplantılar gerçekleştirilen Muğla Valisi Esengül Civelek, program kapsamında Datça'da mahalle muhtarları ile il ve ilçe kurum amirleriyle bir araya geldi.

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra Kaymakamı Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Garnizon Komutanı Hilmi Özkan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Eren Öztürk, il ve ilçe kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantı öncesi yaptığı konuşmada Datça'nın eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile gözde bir tatil kenti olduğunu ifade eden Vali Civelek, “ ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıyla, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla tüm taraflar olarak işbirliği, güç birliği içerisinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti, çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bugün değerli muhtarlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendirecek, varsa sorunlarına il müdürlerimizle birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

Toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili ihtiyaç ve taleplerini iletti. Vali Civelek, muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Vali Civelek toplantı sonrası, yeni hizmet binasında Sahil Güvenlik Komutanlığını ve Datça Liman Başkanlığını ziyaret etti.