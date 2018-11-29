Vali Civelek Datça'da muhtarlarla buluştu

Bir dizi toplantılara katılmak üzere Datça ilçesine giden Muğla Valisi Esengül Civelek, ilk önce geçtiğimiz aylarda Datça Kaymakamı olarak atanarak göreve başlayan

Mesut Çoban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Civelek, 1 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan kararnameyle Datça Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mesut Çoban'a yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Çoban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Civelek'e teşekkürlerini iletti. Vali Civelek kaymakamlık ziyaretinin ardından Datça ilçesine bağlı 12 mahallenin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda vatandaşlara kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunma sorumluluğu kapsamında muhtarlarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Civelek, muhtarlar tarafından dile getirilen öneri, talep ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilip değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığına iletileceğini ifade etti.

Toplantıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve ihtiyaçlarını Vali Civelek'e aktardılar.