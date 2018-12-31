Vali Civelek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Muğla Valisi Esengül Civelek, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde

incelemek üzere polis ve jandarma yol kontrol uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.

Muğla- Aydın ve Muğla-Denizli Karayolu uygulama noktasındaki ziyaretlerinde Vali Civelek'e Sahil Güvenlikamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Menteşe Kaymakam Vekili Baha Başçelik eşlik etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Civelek, görevi başındaki güvenlik görevlileriyle Muğla-Denizli ve Muğla-Aydın karayolunda seyahat eden vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin görevlerini büyük bir fedakârlıkla yürüttüklerini ifade eden Vali Civelek, yeni yılın ülkemiz, milletimiz için barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.