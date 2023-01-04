Vali Orhan Tavlı Bodrum turizmini otelcilerle değerlendirdi

Ziyarette sektörün 2022 yılındaki faaliyetleri, 2023 yılı projeleri, ihtiyaçları ve önerileri değerlendirdi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) toplantı salonundaki toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BODER' in faaliyetleri hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum ve Bodrum turizmine yaptıkları katkılar ile bodrum turizminin daha iyi yere gelebilmesi için önerilerini aktardı.

2022 yılında sektör olarak büyük mücadele verildiğini belirten Ömer Faruk Dengiz Bodrum'un turizm sektörünün hizmet kalitesinin daha da arttırılması için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Bin 330 personele eğitim verildiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarla Muğla'da turizm gelirlerinde önemli bir sıçrama yaşandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Hamd olsun ağırladığımız misafir sayısında da turizm gelirlerinde de önemli bir ivme yakaladık. Her turizm destinasyonumuz için ayrı ayrı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğinde, üniversitemizin ve bilimsel çalışmaların rehberliğinde sahip olduğumuz turizm potansiyelimizi daha da geliştirerek Muğla'mızın Turizmde hak ettiği yere gelmesi için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.