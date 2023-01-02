Vali Orhan Tavlı'dan Aile ve Sosyal Hizmetler personellerine başarı belgesi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yazın Muğla'da yaşanan orman yangınları ile mücadeleye ortak olan Aile ve Sosyal Hizmetler personelleri başarı ve teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı tüm kuruluşlarda görev yapan idareci ve personele verilen Vali Orhan Tavlı imzalı belgelerde “2021-2022 yılında ilimizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları ile mücadele esnasında mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmalarınız nedeniyle “Başarı Belgesi” ile taltif eder; başarılarınızın devamını dilerim” denildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesine istinaden taltif edilen belgeler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ve İl Müdür Yardımcıları tarafından İl Müdürlüğünde ve ilçelerde bulunan personellere dağıtıldı.