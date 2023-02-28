Vali Tavlı arama kurtarma timleri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın 1. Timi ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Muğla'da devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve devlet millet el ele omuz omuza yardım seferberliğinin başlatıldığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı ilk olarak arama kurtarma, ilkyardım ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Devlet ve millet hep birlikte dayanışma içerisinde tek yürek olarak her tür felaket ve sıkıntının üstesinden birlik ve beraberlik ile gelineceğini dile getiren Vali Orhan Tavlı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremzedelere yardım eli uzatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Zor şartlarda ve özveriyle çalışan, insanlara yardımcı olabilmek için birbiriyle ve zamanla yarışan arkadaşlarımıza üstün gayretleri nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi veren Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) depremi haber alır almaz, hazırlıklarını yapıp yola çıktıklarını ve depremin ilk günü saat 21.00 itibarı ile Antakya'da arama kurtarma faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı 1. Timinin de İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde arama kurtarma faaliyetine katıldığı ifade edildi.

Muğla'dan Antakya ve İskenderun ilçelerine sevk edilen ekiplerin çok sayıda vatandaşı enkaz altından çıkardığı, ayrıca diğer arama kurtarma ekipleriyle müşterek olarak yürütülen faaliyetlere de destek sağladığı vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, enkaz alanına yetkisiz kişilerin alınmaması yönünde çalışma yürütürken enkazda bulunan değerli eşyaları da yetkililere teslim etti. Ekiplerin, arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi üzerine yardım malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılması ve dağıtılması görevlerine de destek olduğu belirtildi.

Ayrıca, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilen 'Sima' isimli arama kurtarma köpeği ve 3 personelden oluşan tespit timi ile 170 enkazda arama faaliyeti yürütüldüğü ifade edildi.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda yapılan görüşmeye Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Muğla İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı 1. Timi katıldı.