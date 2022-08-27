Vali Tavlı Batı Likya Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezini ziyaret eti

Muğla Valisi Orhan Tavlı Fethiye Kaymakamlığı bünyesinde faaliyete geçen Fethiye ve çevresi ile ilgili soyut somut tüm kültürel değerleri araştırıp envanterleyecek, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından Fethiye ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını halka duyuracak olan Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi ve merkezin çalışmaları hakkında Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı ve Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut 'tan bilgi alan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Merkezin bölgede yapılan tüm bilimsel çalışma ve araştırmaların bütünlük içinde gerçekleştirilmesine öncülük edeceğini ifade etti.

Telmessos Yüzey Araştırmaları ekibiyle de bir araya gelen Vali Orhan Tavlı Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ve diğer akademisyenlerden geçen yıl başlayan Telmessos Yüzey Araştırmalarında yapılan çalışmalar ile su üstü ve su altında yapılan tespitlerle ilgili bilgi aldı.