Vali Tavlı Bodrum'da muhtarlar ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Bodrum'da devletin vatandaşa dokunan ilk eli olan muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada her fırsatta muhtarlar ile bir araya geldiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, önceki toplantılarda dile getirilen, belirtilen ihtiyaç, talep ve önerilerin değerlendirilerek gereğinin yapıldığını belirtti.

Kamu kurumlarımızın iş ve işlemlerini yürütürken vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışı ile vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli hizmeti sunmanın en öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, başarılı ve verimli bir toplantı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Vali Orhan Tavlı, muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve mahalle muhtarları katıldı.