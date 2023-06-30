Vali Tavlı depremzede aileler ile Bayram şenliğinde bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da misafir edilen depremzede çocuklar ve aileleri ile Bayram Şenliğinde bir araya geldi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Menteşe Turgutreis öğrenci yurdunda yapılan bayram şenliğinde, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlerinin Seramik, Ebru, Modelleme, yüz boyama etkinliklerinin yanında tenis, voleybol ve çocuk oyunları gibi sportif etkinliklerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadılar.

Palyaço gösterisi, balon ve çocuk oyunlarının ardından çocuklara ve ailelerine kavurma, limonata, pamuk şekeri, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu.