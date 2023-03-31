Vali Tavlı depremzedeler ile iftarda bir araya geldi

Menteşe Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarla yakında ilgilenerek, bir süre sohbet etti ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

İftar programında Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Orhan Tavlı, yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti. Deprem bölgesine tüm Türkiye'den olduğu gibi Muğla'dan da yardımların gönderilmeye devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, yardım ve destekte bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

İftar Programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve depremden etkilenen illerden ilimize gelerek GSB ve vakıf yurtlarında misafir edilen depremzedeler katıldı.