Vali Tavlı, Ermaş çalışanları ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Ula ilçesinde Dünyaca ünlü Muğla Beyazı mermerinin üretiminin yapıldığı bölgenin ilk mermer fabrikası olan Ermaş Mermer'de mermer işçileri ile bir araya geldi.

Ermaş Mermer ziyaretinde Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ermaş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan eşlik etti.

İzmir Mermer Fuarında Muğla'da üretilen doğaltaş ürünleri ile tanışan ve özellikle Muğla ürünlerini almak için Muğla'ya gelerek fabrikada bulunan Belçikalı müşterilerle de görüşen Vali Orhan Tavlı, Muğla ürünlerinin uluslararası pazarda her geçen gün talebinin arttığını ve Muğla'nın Türkiye doğal taş üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklendiğini belirten Vali Orhan Tavlı, “Muğla'mız yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Vali Orhan Tavlı geçmişten günümüze mermer işleme teknolojileri, üretimi ve ihracatı yapılan mermer türleri ve mermer ihracatının ilimiz ekonomisine katkıları hakkında Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve Ermaş Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Yönetim kurulu üyeleri Hakan Ercan ve Serkan Ercan'dan bilgi aldı.

Mermer fabrikası emekçileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Orhan Tavlı Türkiye Yüzyılı'nın çalışan, üreten, başaran, güçlü emekçilerle değer kazanacağını söylerken, fabrikadaki incelemelerin ardından Muğla istihdamına ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.