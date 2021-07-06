Vali Tavlı hastanelerde incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından kent merkezinde bulunan ve tadilat çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Menteşe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, Menteşe Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Sibel Özdemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Akkaya, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mihriban Çelebi, Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Vesile Akan eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı, 15 Mayıs 2020 yılında hizmete açılan Menteşe Devlet Hastanesinde açıldığı günden bu yana yapılan ve ilerleyen günlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Menteşe Devlet Hastanesi'nin Acil Servis Hizmeti ile bir yıl önce sağlık hizmeti vermeye başladığı, ardından poliklinik hizmetleri sayısının arttırıldığı ifade edildi. Pandemi sürecinde yoğun bakım hizmetinin birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartılarak, solunum cihazı ve ileri yaşam desteği gereken hastaların ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Genel Cerrahi ile başlayan ameliyat çeşitliliğinin Kan Transfüzyon Ünitesinin ruhsatlandırılması sonrasında Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinin de eklenerek, aktif hale getirildiği bildirildi.

Aşı çalışmaları kapsamında 10 aşı odasının faaliyete geçirildiği, Sinovac ve Biontech aşılarının hastanede uygulandığı ve aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

Fizyoterapi, Psikoloji ve Sağlıklı Beslenme alanlarında hizmet veren hastanede Haziran ayı itibariyle haftada bir gün Sağlık Kurulu Biriminin de hizmete açıldığı belirtildi. Birçok tetkik imkânının sağlandığı Menteşe Devlet Hastanesinde Radyoloji biriminde bir kısım Girişimsel Radyoloji işlemleri ile nadir yapılan özellikli hizmetlerin de sunulduğu, hastanenin fiziki ortamını ve sağlık kalitesini arttırmak için çalışmalara tüm hızıyla devam edildiği bildirildi.

Menteşe Devlet Hastanesi'nin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, aşı uygulamaları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile birlikte ziyaret ettiği hastanede sunulan hizmetleri yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, 18 yaş altına inen aşılama çalışmaları hakkında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan'dan bilgiler aldı.

Vali Orhan Tavlı, Koronavirüs ile mücadelede ve aşılama çalışmalarında başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

18 yaş üstü tüm vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.