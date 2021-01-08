Vali Tavlı Menteşe Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, iade ziyaretleri kapsamında Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ'u ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı'yı ziyarette Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız eşlik ederken, ziyarette Oda Başkanı Mehmet Baştuğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Kaya, Feyzullah Ören ve Erol Altay hazır bulundu.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ Vali Tavlı'ya oda çalışmaları hakkında bilgi verirken, pandemi döneminde çiftçilere üretim adına yapılan destekler nedeniyle teşekkür etti. Pandemi döneminde üreten çiftçilerin üretimi aksatmadığını belirten Oda Başkanı Baştuğ, ülkenin tedarik zincirlerinin en başında gelen çiftçilerin ülke kalkınmasına büyük katkılarının bulunduğunu belirtti. Baştuğ, ziyaretleri nedeniyle Vali Orhan Tavlı ve Kaymakam Caner Yıldız'a teşekkür etti.