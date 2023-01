Vali Tavlı, MSKÜ ve Denizli PAÜ rektörleri Stratonikeia'da incelemelerde bulundu

Türkiye'nin en önemli antik kazı çalışmasının yürütüldüğü Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırlarındaki Stratonikeia antik kentine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ziyaret ederek çalışmalar hakkında kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı.

Dünyanın en büyük antik mermer kenti olmasının yanında Helenistik dönemden günümüz Cumhuriyet dönemine kadar tüm dönemleri içinde barındıran ve hala içinde yaşamın sürdüğü Stratonikeia antik kentinde yıl boyunca kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Yatağan Belediyesi tarafından maddi destek sağlanan çalışmalarda antik kentin içinde değişik alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, sık sık Muğla bölgesinde devam eden kazı arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yerinde inceliyor.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Muğla bölgesinde Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Ortaca Dalyan İztuzu sahilinde bulunan DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska'nın önemli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Rektör Kutluhan, "Pamukkale Üniversitesi'nin Arkeoloji Bölümünden Bilal Söğüt hoca Stratonikeia antik kentinin arkeoloji çalışmalarını yapıyor. Yakup Kaska hocamız ise İztuzu plajında Kaplumbağaların teşhis, tanı ve tedavisi ve onların rehabilitasyonu ile ilgileniyor. Pamukkale Üniversitesi olarak biz her iki hocamızın arkasındayız ve onları destekliyoruz. Stratonikeia tarihi bir mekan olup, bu mekanın tekrar canlandırılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı Bey, Yatağan Belediye Başkanı ve Kaymakamı çok ciddi çalışma ve katkı yapıyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Yapılan her iş ne Üniversite, ne kaymakamlık ne de valilik adına olur. Yapılan iş Türkiye adınadır. Ülkemizin tanınırlığını anlatmak, uluslararası alanda ön plana çıkarmak adınadır. Bu her iki çalışma da bunların bir parçasıdır. Bizim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler doğrultusunda da yakın gelecekte, kongreler, sempozyumlar düzenlemeyi planlıyoruz. Geldiğimiz noktada bu çalışmalara Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklemesi bizlere onur vermektedir. Bu ülke işine aşık insanlarla yükselecektir. Ki bunlardan birisi Bilal hocamızdır. Diğer taraftan Yakup hocamız da aynı ve onunla birlikte dünyaya açılıyoruz. Kaplumbağaları tedavi ederek onları tekrar kendi yuvalarına dönmelerini sağlıyoruz ki onlar da Okyanusları denizleri gezerek Türkiye'yi anlatıyorlar. Türkiye'nin ne kadar doğaya ve tarihe sahip çıktığını gösteriyorlar” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Stratonikeia antik kentinin Muğla için çok önemli bir kent olduğunu belirterek, “Stratonikeia esasen Helenistik dönemde Seleukos kralından birisi karısının ismini vermiş buraya. Ama kentteki yerleşim çok daha eski. Kentteki yerleşim buranın kazı Başkanı değerli hocamız Arkeolog Bilal Söğüt'ün anlattıkları ve yazdıklarına göre Tunç çağına kadar geri gidiyor. Gördüğünüz gibi, bırakın Tunç çağını günümüze kadar sadece Osmanlı dönemine kadar değil, modern Cumhuriyet dönemine kadar hayatın devam ettiğini görüyoruz. Stratonikeia Muğla bölgesi için çok önemli bir kent. Burası aynı zamanda Roma İmparatorluğu döneminde hali hazırdaki yapıların önemli bir kısmı 2. 3. Yüzyıllara tarihleniyor. Bu 2. ve 3. Yüzyıllar Roma tarihinin en klasik ve ne zengin ve müreffeh dönemi. Zaten bu yapılar da bunu yansıtıyor” dedi.