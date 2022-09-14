Vali Tavlı, Muğlaspor kulübünü ziyaret etti

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasının ardından eğitim kurumlarını ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Muğlaspor'un alt yapısında top oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Genç sporcularla sohbet eden Vali Tavlı, futbolcuların gönlünü aldı.

Muğlaspor altyapı takımının antrenmanını ziyaret ederek antrenör ve sporcular ile birlikte sohbet eden Vali Orhan Tavlı'ya Muğlaspor yöneticileri de eşlik etti. Oldukça samimi bir havada geçen ziyarette Vali Tavlı ile hasbihal eden genç sporcular, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.