Vali Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84'üncü yılında, milletçe sonsuz özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle İstiklal mücadelemize liderlik eden ve bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüksek askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini, başarılarını, mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığımız ilhamla 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak da bizlerin en önemli vazifesidir. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.