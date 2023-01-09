Vali Tavlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Tavlı mesajında, “Basın mesleğini icra edenlere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi dolayısıyla, kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkı için çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Basın çalışanları, toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, ülke yararına her konuda toplumu aydınlatma gibi, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Diğer yandan ülkemiz ve dünya turizminde önemli bir yere sahip olan ilimiz açısından baktığımızda ilimizin tanıtımı ve turizme yapılan katkı nedeniyle basın çalışanlarının çalışmaları bizim için ayrı bir değere sahiptir. Bu vesileyle kamuoyunun doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren basın mensuplarının bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.