Vali Tavlı'dan Anneler Günü mesajı

Vali Tavlı mesajında, "Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Ailenin temelini oluşturan annelerimiz, bizi bir arada tutan değerlerin hayat bulmasında ve yaşatılmasında, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplumun tesis edilmesinde önemli rol oynamaktadır. En değerli varlığımız, başımızın tacı annelerimizin tek beklentisi emeklerinin boşa gitmediğini görmek ve evlatlarıyla gurur duymaktır. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi ve sabırla bizleri yarınlara hazırlayan annelerimize sevgimizi, saygımızı sadece Anneler Gününde değil, her zaman göstermeli, onların kıymetlerini bilmeli ve gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, içinde bulunduğumuz korona virüs salgını sürecinde evlatlarından ayrı kalarak, canla başla mücadele eden sağlık çalışanı annelerimizle birlikte tüm annelerimizin bir kez daha Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.