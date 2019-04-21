Vasiyeti üzerine külleri Fethiye'de denize saçıldı

Danimarka'da hayatını kaybeden Danimarkalı kadının külleri, vasiyeti üzerine çok sevdiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize saçıldı.

Danimarka'da yaşayan ve 14 yıldır tatilini Fethiye'de geçiren Jane Elisabeth Busch'un (67) kanser hastalığından dolayı 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. Busch, tatile geldikleri dönemde arkadaşı Knud Karlsene öldüğünde küllerini çok sevdiği Çalış Plajı'ndan denize dökülmesini vasiyet etti. Knud Karlsene, arkadaşı Busch'un vasiyetini yerine getirmek için Fethiye'ye geldi. Çalış Plajı'ndan tekneyle denize açılan Karlsene ve beraberindekiler, bedeni Danimarka'da yakılan Busch'un küllerini denize döktü.

Danimarka'da geçen 8 Şubat'ta yaşamını yitirdikten sonra bedeni yakılan Danimarkalı Jane Elisabeth Busch'un (67) külleri vasiyeti üzerine, 15 yıldır aralıksız tatile geldiği çalış plajında denize saçıldı. Çalış Plajı açığında teknede düzenlenen törene Busch'un 14 yıldır birlikte yaşadığı arkadaşı Knud Karlsen (68) ile arkadaşları katıldı. Karlsen, bir kavanozda getirdiği, Busch'un küllerini denize döktü ve denize çiçek bırakıldı.

Knud Karlsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Busch'un Fethiye'yi çok sevdiğini vasiyeti üzerine küllerinin yarısını Danimarka'da, yarsını da Fethiye'de deniz döktüklerini söyledi. Kendisinin de ilçeyi çok sevdiğini anlatan Karlsen, "Artık Busch'un yarısı burada. Ben de bundan sonraki hayatımda onu ziyarete gelmeye devam edeceğim. Benim yarı evim Fethiye" dedi.