Vatandaşlar halk pazarında temkinli

Covid-19 tedbirleri kapsamında özellikle semt pazarlarına dikkat çekilmesinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan bölgenin en büyük semt pazarında vatandaşların tedbirlere uydukları görüldü.

Muğla'nın birçok ilçesinden ve Aydın ile Denizli'den de pazarcı esnafının geldiği Perşembe pazarının giriş ve çıkışlarında polis ve bekçiler sürekli maske denetimi yaparken, vatandaşların ve pazarcı esnafının maske ve mesafeye dikkat ettiği ortaya çıktı. Perşembe pazarında gün boyu fazla yoğunluk yaşanmazken, özellikle kırsal mahallelerden gelen yaşlı vatandaşların de maske tama konusunda tedbiri elden bırakmadığı ortaya çıktı.