Vatandaşlar, tarihi Kurudere Sarnıcı'nın restore edilmesini istiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi yolunda bulunan, Osmanlı döneminden kaldığı bilinen tarihi Kurudere Sarnıcı'nın restore edilmesi için vatandaşlar çağrı yaptı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi öncesinde ordusunun ve atların su ihtiyacını karşılaması için Muğla yöresine yaptırdığı sarnıçlar, varlıklarını koruyor. Mimar Sinan tarafından inşa edilen neredeyse 500 yıllık olan sarnıçlar, Muğla'da ıssız dağ başlarında, yol kenarlarında ve ova diplerinde, yıllarca susuzların sığınağı oldu. Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yolundaki tarihi sarnıcın hali, görenlerin yüreğini burktu. Yöre halkı Ardıç Ovası mevkiinde bulunan Kurudere sarnıcının yıkılmak üzere olduğunu iddia ederek, bu durumdan rahatsız olduklarını, yetkililerin bir an önce tamirat ve tadilat işlemlerini yapmalarını istediklerini dile getirdi.